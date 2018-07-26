Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yeni hak arama biçimi... Oy Pusulası ile müracaat /26 Temmuz 2018 13:16

AKP'nin yeni hak arama biçimi... Oy Pusulası ile müracaat

Sahte bir doktora yaptırdığı dudak silikonu ile gündeme gelen Güllü S. alacak davasında kendisine yardımcı olunması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

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Hürriyet'in haberine göre, S., başvuru dilekçesinde, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verdiğini gösteren, sandık başında oy pusulalarıyla çekilmiş fotoğraflarını ekledi.
S.'nin başvurusu, CİMER'in dilekçeyi mahkemeye göndermesiyle ortaya çıktı. S., sandık başında mühürlü oy pusulalarıyla çekilmiş fotoğrafı ile yaptığı CİMER başvurusunda şunları yazdı:

"İmkanlarımı zorlayarak açtığım davada yine erteleme verilerek, alacağıma kavuşmama engel olundu. Dosyada teminat mektubu vardır. Çocuklarımın ve ailemini geçimini bu parayı alamadığımdan yapamıyorum. Sevgili başkanım, yıllardır AKP liderimiz olarak hep bütün benliğimle AK partiliyim ve oyumuzu ailecek sizden yana kullanıyoruz. Konuyla ilgili yardımınızı rica ediyorum."


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