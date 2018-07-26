Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de 59 il başkanından ortak açıklama /26 Temmuz 2018 12:28

CHP'de 59 il başkanından ortak açıklama

CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek geldi.

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CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı.

Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.
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