AKP'nin Yeliz'i 'Ey Kılıçdaroğlu' dedi sosyal medyada alay konusu oldu

AKP'nin 'Yeliz'i Kılıçdaroğlu'nu öyle bir şeyle suçladı ki...





Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM oturumunda "Yeliz" sahte ismiyle yayın yaptığı ortaya çıkan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, Ülke TV'de katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.







Çamlı şunları söyledi:





"Makyajı dökülmüş Merkel araba yapıyor. Biz daha bir araba yapamadık, utanmıyor muyuz sıkılmıyor muyuz? Münih'te yaşayan, Bayern'de, Köln'de yaşayan Hans 3 bin Euro maaş alıyor da, istanbul'da Zeytinburnu'nda yaşayan, Esenler'de yaşayan, Beşiktaın bodrumlarında, Şişli'nin arka mahallelerinde yaşayan Hasan 1500- 2 bin liraya iş buldu mu göbek atıyor Bunu dert etmeyecek miyiz? Bunu dert etmezsek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon seyredersin bakarsın Tayyip Erdoğan var mı. Tayyip Erdoğan nerede. Tayyip Erdoğan milletiyle aslanlar gibi mücadele ediyor. Yazıklar olsun şu CHP'ye bak."





Ancak Çamlı'nın Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken kurduğu cümleler sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o paylaşımlar...





























