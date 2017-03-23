1289 şirketi satışa çıkardılar!

AKP iktidarı Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırımı ekonomik boyuta taşımış ve yüzlerce şirkete hiç bir mali rapor olmadan gasp etmişti. 15 Temmuz sonrası o şirketlerin tamamı TMSF'ye devredildi. Ve şimdi de gasp edilen mallar haraç mezat satışa çıkarılıyor.





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu satılığa çıkarttığı arsa, gayrimenkul, okul, yurt, otel, petrol istasyonu gibi onlarca sektörde faaliyet gösteren 1289 şirket ve kişilere ait varlıkların tam listesini yayınladı.





ÇİFTLİK’TEN ÜNİVERSİTEYE







TMSF’nin satılığa çıkardığı varlıklar arasında malikane, arsa, içinde büyükbaş hayvanları olan çiftlik, lokanta, pastane, market, üniversite ile çeşitli marka otomobiller ve galeriler de var. El konan şirketlere ve şahıslara ait bu varlıklar Kırklareli’nden, Trabzon’a, Antep’den İzmir’e kadar Türkiye’nin hemen her ilinde bulunuyor.





Holding, şirket ve şahıslara ait olmak üzere tam 1289 adet varlık satılığa çıkartılmış durumda. Yayınlanan listede en büyük payı eğitim alanında faaliyet gösteren şirketlere ait mallar oluşturuyor. Listeye göre tam 370 okul ve 307 yurda el konulmuş. TMSF elindeki bu okul binaları ve yurtları da satılığa çıkarmış durumda. ‘Okul ve Yurt’ başlığı altında faaliyet gösteren şirketlerin ortaöğrenimden, üniversite’ye kadar eğitimin birçok alanını kapsadığı da görülüyor.





SİTELER, ZEYTİNLİKLER







El konan ve satılığa çıkartılan varlıklar arasında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan son derece değerli emlak da bulunuyor. Çeşitli şirket ve kişilere ait 95 adet inşaatı süren site, arsa ve konut var. Satışa sunulan bu arsa ve konutların listelerinde bazılarının yanına “Yüzde doksan dokuzu bitmiş, kalanı için on milyon lira harcanması gerekiyor” gibi notlar düşülmüş. Bu emlak arasında zeytinlik, fidanlık gibi tarımsal amaçlı kullanılan arazilerde bulunuyor. Bazı değerli arsaların yanına ise “Yüzde elli kat karşılığı verileceği” notu düşülmüş.





KOZA İPEK'TEN BOYDAK HOLDİNG’E





Listede isimleri bulundukları şehir ile özdeşleşmiş büyük holdinglere ait gayrimenkuller ve şirketler de yer alıyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi adı Kayseri ile özdeşleşmiş durumda olan Boydak Holding’e ait şirketler. Özellikle mobilya sektöründe Kayseri’de faaliyet gösteren Boydak Holding’e ait çeşitli şirketler satılığa çıkartılmış. Listede Boydak Holding’in on beş şirketinin satışa konulduğu görülüyor. Listede dikkat çeken bir başka Holding ise geçmişten beri adı cemaat ile özdeşleşmiş olan Koza-İpek grubu. Koza-İpek grubunun medya alanında olduğu kadar madencilik özellikle altın madenciliği konusunda etkin olduğu biliniyor. Koza Altın, çeşitli televizyon ve gazetelere sahip İpek Medya adlı şirketler de TMSF’nin elinde bulunuyor. Ayrıca yine medya ve yayıncılık ile bağlantılı dağıtım, matbaa ve bilişim şirketleri de el konulup satışa konan şirketler arasında.





VİALAND AVM DE LİSTEDE





Listede dikkat çeken sektörlerden biriside AVM’ler. Birkaç yıl önce İstanbul Alibeyköy’de büyük bir reklam kampanyası ile açılan Vialand’da listede bulunuyor. Çeşitli sektörlerde üretim yapan 17 fabrikanın arasında uçak simülatörü üreten bir fabrika dahi var. Listede satışa konan şirketler, arsalar ve fabrikaların bulunduğu şehirlere baktığımızda öncelikle Türkiye’nin ticaret ve sanayisinin gelişmiş olduğu şehirlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ağırlık ise başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya gibi şehirlerde. En az şirketin bulunduğu il tek şirketle Diyarbakır.







