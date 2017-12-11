AKP'nin silahlı çetelerine 'dernek' kılıfı!

15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan silahlı milis harekatı HÖH dernek kurdu





15 Temmuz’un ardından AKP tarafından paramiliter güçlerin oluşturulduğu, AKP’lilerin bireysel silahlanmaya gittiği pek çok kez gündeme gelmişti.





Ankara Kızılay’ın göbeğinde bir binada bulunan Halk Özel Harekatı tabelası akıllara bu paramiliter güçleri yeniden getirdi. Peki kim bu “Halk Özel Harekatı?”





‘RESMİYET’TE DERNEK





İleri Haber'de yer alan habere göre, Halk Özel Harekatı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde kaydı bulunan “resmi” bir dernek olarak görülüyor. Derneğin faaliyet alanı ‘düşünce temelli dernekler’, detaylı faaliyet alanı ise ‘sosyo politik alanda faaliyet gösterenler’ olarak tanımlanıyor. Derneğin Trabzon merkezli bir dernek olduğu belirtiliyor.





15 Temmuz kontrollü darbe girişimi sonrası kurulduğu belirtilen Halk Özel Harekatı Derneği’nin (HÖH) resmi internet sitesinde (https://halkozelharekati.org.tr) hakkında bölümünde yalnızca şu ifadelere yer veriliyor:





“Milli birlik ve beraberliğin buluşma noktası olan yerli STK Halk Özel Harekatı milletimizin gür sesi olmaya ve toplum içerisindeki vatanseverlerin bir çatı altında toplanması için öncülük eden milli bir oluşumdur.”





Sitede dernek ve faaliyetleri hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.













(Erdoğan ve HÖH'ün başkanı Fatih Kaya aynı karede)





22 İLDE AKTİF





HÖH’ün Facebook hesabından yapılan bir duyuruda derneğin Türkiye geneli ve yurt dışında 22 İl ve birçok ilçede kurulumunu tamamladığı ifade ediliyor. Derneğe ait sosyal medya hesaplarından Türkiye’nin birçok ilinde derneğin şubelerinin açıldığı da görülüyor.





SURİYE’DE SAVAŞAN BAŞKAN





Derneğin kurucusu ve başkanının Fatih Kaya isimli bir kişi olduğu görülüyor.





trabzonhabercisi.com isimli haber sitesinde Kaya için “Türkmen Dağındaki Kayı (IYI) Tim Komutanı ve HÖH'ün kurucusu” olarak bahsediliyor.













15 Temmuz Darbe girişiminin ardından başlatılan ‘demokrasi nöbetlerine’ katıldığını belirten Kaya haber sitesine verdiği röportajda şunları söylüyor:





“Bunun bir cihad olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Baş komutan Recep Tayyip Erdoğan bizlere meydanlarımızı terk etmememizi söyledi. İster 1 hafta ister 1 sene ister hiç fark etmez normal yaşantımıza da devam ederek buradaki tüm arkadaşlarımızla birlikte nöbetimize devam ediyoruz. Allah ömür verdiği sürecede devam edeceğiz. Keşke herkes bunun bilincine varabilse. Cihad kolay kolay ilan edilmez.





[Haber görseli]





‘ERDOĞAN CİHAD İLAN ETTİ’





Devletimizin başı, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere cihad ilan etti. Bizler bunun farkındayız Rabbime şükürler olsun. Şunu da o gafiller, o hainler şunu iyi bellesin; bize sadece sokaklara inin denildi, bizlere sokaklara inin de sokakları onlardan temizleyin denmeseydi biz şu an sizinle Afrika'da röportaj yapıyor olurduk. Bunun bilincine varmaları lazım. Bizler Elhamdülillah Osmanlı'nın torunlarıyız.”













Kaya Facebook hesabında ise sokaklara çıkanları HÖH üzerinden tehdit ediyor.





HÖH YAZILI ARAÇLAR





15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 'HÖH-Halk Özel Harekat' yazan bir araç İstanbul sokaklarında dolaşmaya başlamıştı.





Daha önce de İstanbul Ataşehir’de H.Ö.H yazısı ile birlikte bir Osmanlı amblemi ve Türk bayrağı logosunun yer aldığı ticari tipteki bir araç görülmüştü.















CHP'Li BAKAN, SOYLU'YA SORDU





CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan söz konusu derneği meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.





Bakan’ın Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:





1 – Halkın Özel Harekatı (HÖH) adlı derneğin başkanı ve yönetim kurulu kimlerden oluşmaktadır?





2 – Halkın Özel Harekatı Derneği (HÖH) hangi illerde faaliyet göstermektedir? Derneğin kaç üyesi vardır?





3 – Halkın Özel Harekatı Derneği (HÖH) kurucusu ve genel başkanı olduğu ifade edilen Fatih Kaya adlı vatandaşın, Türkmen Dağında TİM Komutanı olduğu doğru mudur?





4 – Halk Özel Harekatı Derneği’nin internet sitesinde yer alan dernek tüzüğünde “Dernek, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan ihanet girişiminden sonra ortaya çıkan milli diriliş ruhunu canlı tutmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak adına özellikle sosyal medyada aktif faaliyette bulunmak, Milli birlik ve beraberliğimize karşı oluşturulan her türlü faaliyetin karşısında basın ve yayın organlarını kullanarak Yenikapı Ruhu’nu canlı tutmak, Halkın milli şuurunun bilinçlendirilmesi yönünde kamu yararına faaliyetler yapmak ve sosyal projeler üretmek, Şehit ve gazi yakınlarının sorunlarına maddi ve manevi çözümler üretmek amacı ile kurulmuştur” yazılmıştır. Ancak derneğin kurucusu ve genel başkanı olduğu ifade edilen Fatih Kaya basına verdiği demeçte “Cihad kolay kolay ilan edilmez. Devletimizin başı, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere cihad ilan etti. Bizler bunun farkındayız Rabbime şükürler olsun. Şunu da o gafirler, o hainler şunu iyi bellesin; bize sadece sokaklara inin denildi, bizlere sokaklara inin de sokakları onlardan temizleyin denseydi biz şu an sizinle Afrika'da röportaj yapıyor olurduk. Biz HÖH (Halk Özel Harekat) olarak devletimizin bize verdiği bütün görevleri yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullanmıştır. Genel başkanı tarafından yapılan, derneğin kuruluş ve faaliyet alanını aşan ve savaş yetkisine sahip olduklarını ima eden bu açıklama hangi yetkiye dayanarak yapılmıştır? Dernek başkanına bu militarist söylem yetkisini kim vermiştir? Paramiliter bir güç, oluşum olduklarını ima eden bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?





5 – Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Suriye’de Cerablus’ta El-Bab’ta cihatçı teröristlerle mücadele ederken, bu teröristlerin askerlerimizi yakma görüntüleri hala hafızalarımızdayken, cihatçı olduğunu ifade eden ve Suriye’de neyin kimin tim komutanı olduğu belli olmayan bir şahsın ülkemizde yasal bir dernek kurması nasıl mümkün olmuştur? Bu şahıs hakkında bir güvenlik soruşturması yapılmış mıdır?





6 – Halk Özel Harekatı Derneği’nin faaliyetleri hakkında hukuka aykırılık bakımından inceleme/soruşturma başlatılmış mıdır? Henüz başlatılmadıysa ne zaman başlatılacaktır?