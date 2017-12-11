Samanyolu Haber /Gündem / 'Hava Kuvvetleri Komutanı başımı okşadı' /11 Aralık 2017 14:06

'Hava Kuvvetleri Komutanı başımı okşadı'

17 Kasım'da ara verilen Akıncı davası bugün yeniden başladı.

Abidin Ünal ve Akın Öztürk Akıncı Üssü'nde kol kola

“Hava Kuvvetleri Komutanı kafamı okşadı”

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 17 Kasım'da ara verilen Akıncı davası bugün yeniden başladı. Savunma yapan ilk isim Akıncı 141. filo kursiyer teğmenlerinden Celal Onat oldu. Mesai bitimi filo komutanı Hakan Karakuş'un toplantı yapıp, gece terörle mücadele harekatı olacağını ve PKK'nın belinin kırılacağını söylediğini belirten Onat şunları anlattı: 

“HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KAFAMI OKŞADI”

"Akşam saat 19.00'da yüzbaşı Hüseyin Türk geldi, kursiyerlere görevler verdi. Bana ve birkaç kişiye herhangi bir görev verilmedi. Bunun üzerine lojmana gidip eşofmanımı aldım ve spor salonuna geldim. Spordan sonra 141. filoya gittim. Kursiyer kıdemlimiz, nizamiyeye gönderilen kursiyerlerin 5-6 saattir yemek yemediğini, benim gitmemi, onların gelmesini söyledi. Gittim bir taburede oturdum. Bende silah yoktu. Kursiyer kıdemlimizin emriyle, 5-6 saattir yemek yemeyen arkadaşlarımız için insaniyet namına gittim. Bir taburede boş boş oturmak dışında hiçbir eylemim yok." 

Gecenin ilerleyen saatlerinde filonun tuvaletine gittiğinde kapının önünde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'la karşılaştığını kaydeden Onat, "Tuvalete girecekti. Takım elbiseliydi. Koridorda tam teçhizatlı iki asker vardı. Komutan kafamı okşayarak, 'nasılsın yavrum' dedi. 'Sağolun komutanım' dedim, ayrıldım. Darbeden haberi olup önlemeyen, kafamı okşayan Abidin Ünal başta olmak üzere en üst, en alt TSK personeline hakkımı helal etmiyorum" dedi.

 Onat polisteki ifadeleri için, "Uydurdum, demagoji yaptım" deyince de Başkan Giray, "Fantastik... Hayal gücü itibarıyla" yorumunu yaparken, Başbakanlık Avukatı İskender Minar, önceki ifadelerinden dönmesi için cezaevinde bir telkin olup olmadığını sordu.  Bir başka soru üzerine Onat, "TMH denmiş, yok. Darbe olmuş, kursiyer teğmen olarak ortasına düşmüşüm" sözleriyle Filo Komutanı Hakan Karakuş ve diğer komutanlarından şikayetçi olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hava Kuvvetleri Komutanı başımı okşadı' Sonraki Haber >>

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

TRT "İsrail'in başkenti Kudüs" dedi ortalık karıştı

TRT

Cahiliye döneminde bile böyle zulüm yoktu

Cahiliye döneminde bile böyle zulüm yoktu

Biz buyuz !

Biz buyuz !

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Türkiye İran'ın parasına el koydu...

Türkiye İran'ın parasına el koydu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:10:49