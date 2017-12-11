'Hava Kuvvetleri Komutanı başımı okşadı'

“Hava Kuvvetleri Komutanı kafamı okşadı”





Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 17 Kasım'da ara verilen Akıncı davası bugün yeniden başladı. Savunma yapan ilk isim Akıncı 141. filo kursiyer teğmenlerinden Celal Onat oldu. Mesai bitimi filo komutanı Hakan Karakuş'un toplantı yapıp, gece terörle mücadele harekatı olacağını ve PKK'nın belinin kırılacağını söylediğini belirten Onat şunları anlattı:







“HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KAFAMI OKŞADI”





"Akşam saat 19.00'da yüzbaşı Hüseyin Türk geldi, kursiyerlere görevler verdi. Bana ve birkaç kişiye herhangi bir görev verilmedi. Bunun üzerine lojmana gidip eşofmanımı aldım ve spor salonuna geldim. Spordan sonra 141. filoya gittim. Kursiyer kıdemlimiz, nizamiyeye gönderilen kursiyerlerin 5-6 saattir yemek yemediğini, benim gitmemi, onların gelmesini söyledi. Gittim bir taburede oturdum. Bende silah yoktu. Kursiyer kıdemlimizin emriyle, 5-6 saattir yemek yemeyen arkadaşlarımız için insaniyet namına gittim. Bir taburede boş boş oturmak dışında hiçbir eylemim yok."





Gecenin ilerleyen saatlerinde filonun tuvaletine gittiğinde kapının önünde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'la karşılaştığını kaydeden Onat, "Tuvalete girecekti. Takım elbiseliydi. Koridorda tam teçhizatlı iki asker vardı. Komutan kafamı okşayarak, 'nasılsın yavrum' dedi. 'Sağolun komutanım' dedim, ayrıldım. Darbeden haberi olup önlemeyen, kafamı okşayan Abidin Ünal başta olmak üzere en üst, en alt TSK personeline hakkımı helal etmiyorum" dedi.





Onat polisteki ifadeleri için, "Uydurdum, demagoji yaptım" deyince de Başkan Giray, "Fantastik... Hayal gücü itibarıyla" yorumunu yaparken, Başbakanlık Avukatı İskender Minar, önceki ifadelerinden dönmesi için cezaevinde bir telkin olup olmadığını sordu. Bir başka soru üzerine Onat, "TMH denmiş, yok. Darbe olmuş, kursiyer teğmen olarak ortasına düşmüşüm" sözleriyle Filo Komutanı Hakan Karakuş ve diğer komutanlarından şikayetçi olduğunu söyledi.