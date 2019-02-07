Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin seçim öncesi operasyonu belli oldu /07 Şubat 2019 11:47

AKP'nin seçim öncesi operasyonu belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem danışmanlığını yapan Ahmet Takan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Süleyman Şah türbesinin taşınmasını içeren bir operasyon yapılacağını ileri sürdü.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı olan Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, yerel seçimler öncesi AKP'nin Suriye'de türbe taşıma operasyonu yapacağını iddia etti.

"Şubat ayının sonlarına doğru veya en geç Mart ayı içerisinde Tel Rifat'tan bir operasyon başlatılacak" diyen Takan, "Münbiç görünümlü bu operasyon ile Süleyman Şah Türbesi şu andaki yerinden eski yerine (bir gece ansızın kaçırıldığı yere) taşınacak. Kaynaklar, bu konuda ilgili ülkelerle mutabakatın sağlandığını belirtiyor. Seçim öncesi, Süleyman Şah Türbesi'nin yerine taşınması... Kulağa çok hoş geliyor!" ifadelerini kullandı.
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