Erdoğan'ın başkan olduğu kurum 1 milyar euro borç alacak

Bloomberg ajansının konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı haberine göre, TVF’nin uluslararası piyasalardan yapacağı bu ilk borçlanma bir yılı opsiyonlu üç yıl vadeli olacak. Borçlanmanın maliyetiyle ilgili bilgi verilmedi.



Bloomberg ajansı, borçlanmanın maliyetiyle ilgili fikir vermesi açısından, Suudi Arabistan varlık fonunun uluslararası piyasalardan yaptığı borçlanmayı örnek gösterdi.







Suudi Arabistan varlık fonunun geçtiğimiz yıl yaptığı 11 milyar dolarlık borçlanmanın maliyeti LIBOR+75 baz puan olarak açıklanmıştı. Bugün itibariyle 12 aylık ABD Doları LIBOR oranı yüzde 2.98575 seviyesinde.





Yaklaşık iki sene önce de TVF’nin Çin bankası ICBC’den 5 milyar dolarlık kredi istediği öne sürülmüş ancak bu borçlanma gerçekleşmemişti.





Erdoğan kendini başkanlığa getirmişti

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayınladığı cumhurbaşkanı kararıyla kendisini TVF’nin başkanlığına getirmişti.





Erdoğan, bu kararın ardından atama yetkisini kullanarak TVF’nin başkan vekilliğine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı getirmişti.





2016’nın sonunda TBMM’de çıkarılan yasayla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş., 100 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilen varlığıyla devletin en önemli ekonomik aygıtı konumunda. Çok sayıda devlet kuruluşu bu fonun bünyesine alındı. Fonun Sayıştay denetiminden muaf olması kurulduğu dönemde yoğun siyasi polemik konusu olmuştu.





Son olarak Varlık Fonu’nda şu ana kadar onaylanmış bir stratejik planının olmadığı açıklanmıştı.





46 taşınmaz, bankalar ve kamu hisseleri

Ağustos 2016’da kurulan ve en az 50 milyar dolarlık bir portföyü olduğu tahmin edilen TVF’ye bugüne kadar 46 adet taşınmaz devredilmiş durumda. TVF’ye çeşitli banka ve şirketlerdeki kamu hisseleri, bazı kamu iktisadi teşebbüsleri, at yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına devredilmişti.





TVF’ye devredilen şirketler arasında Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve Türk Telekom’un sermayelerinde bulunan Hazine hisselerinin yanısıra THY ve Halkbank’taki Özelleştirme İdaresi hisseleri bulunuyor.





Son olarak KHK ile TVF’ye dış borç yetkisi de verilmişti.





Erdoğan süreçten memnun kalmadı

‘Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak yaratmak’ amacıyla kurulan TVF, fonun yol haritası niteliğindeki ‘strateji belgesi’ henüz hazır olmadığı için bu görevine ilişkin herhangi bir faaliyette bulunmamış oldu.





Bugüne kadarki süreci kuruluş ve yapılanma faaliyetiyle geçirdiği belirtilen TVF’nin, henüz gelir artırıcı ve azaltıcı faaliyette bulunmadığı, bu nedenle hiçbir harcama da yapılmadığı kaydedilmişti.





TVF’nin tescil işlemleri haricinde tüzel kişiliği olmadığı için bünyesinde çalışan personel de bulunmuyor.





Arzulanan hedefler

2016 yılı kasım ayında yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün ataması yapılan TVF’de Ocak 2017’de de yönetim kurulu üyelerinin ataması yapılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘arzulanan hedeflenen süreç olmadığı’ için TVF’nin ‘reorganize edilmesi’ talimatını vermesi üzerine Eylül 2017’de fonun yönetim kademesi yeniden yapılandırılmıştı.





Son olarak TVF’de, 10 Kasım 2017 tarihi itibariyle 10 beyaz yakalı çalışan bulunduğu, güvenlik, temizlik, ikram görevlisi ve şoför pozisyonlarında ise taşeron olarak sekiz kişinin görev yaptığı bildirilmişti.