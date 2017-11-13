Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu /13 Kasım 2017 11:56

AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

AKP'nin, TBMM Başkan adayı yeniden İsmail Kahraman oldu.

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Bir çok ismin Meclis Başkanlığına aday gösterileceği konuşuluyordu. Özellikle Kabinede Bakanlık beklenen Burhan Kuzu'nun ismi geçiyordu. Ancak AKP'de İsmail Kahraman ile devam kararı çıktı 
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