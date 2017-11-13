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AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
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AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
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13 Kasım 2017 11:56
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
AKP'nin, TBMM Başkan adayı yeniden İsmail Kahraman oldu.
SHABER3.COM
Bir çok ismin Meclis Başkanlığına aday gösterileceği konuşuluyordu. Özellikle Kabinede Bakanlık beklenen Burhan Kuzu'nun ismi geçiyordu. Ancak AKP'de İsmail Kahraman ile devam kararı çıktı
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