Samanyolu Haber /Ekonomi / Kırmızı et üretiminde bir yılda şok edici düşüş /13 Kasım 2017 11:56

Kırmızı et üretiminde bir yılda şok edici düşüş

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azalışla 301.331 ton olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 253.994 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 10.8 artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.4 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 32.897 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 47.7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 39.9 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 15.6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azaldı. Söz konusu dönemde kırmızı et üretimi 301.331 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilenlerin miktarı ise 131.042 ton olarak gerçekleşti.
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