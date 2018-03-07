AKP'nin ekonomi politikası, Halktan alıp yandaşa veriyorlar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşları ve KİT’lerin televizyon kanallarına verdiği reklam ve tanıtım bütçelerini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, analitik bütçede “reklam giderleri” şeklinde bir sınıflandırma olmadığını belirterek, bu giderlerin “tören”, “fuar” ve “ağırlama” gibi ekonomik kodlar içinde yer aldığını açıkladı.



HANGİ KANALA NE KADAR REKLAM VERİLDİ



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde 2017 yılında TV kanallarına verilen reklam tutarları ve TV kanallarına göre dağılımının açıklanmasını istedi.



Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 165'inci maddesi uyarınca, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesine ilişkin usul ve esasların mevzuatta belirlendiğini ifade ederek, “yetkili kurum ve kurullarca denetlenerek sonuçlan yasama organı başta olmak üzere ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır” dedi.



ANALİTİK BÜTÇEDE TRİLYONLUK REKLAMLARIN SINIFLANDIRILMASI YOK



Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla bütçelerinden yaptıkları harcamalarda Analitik Bütçe Sınıflandırması kullanıldığını anlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Analitik Bütçe Sınıflandırmasında ise ‘Reklam giderleri’ şeklinde bir sınıflandırma yer almamaktadır. Söz konusu harcamalar kurum ve kuruluş bütçelerinin ‘İlan Giderleri’ veya ‘Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri’ ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. ‘İlan Giderleri’ kapsamında mahkeme ilan bedelleri de dahil olmak üzere her türlü ilan ve reklam giderleri, ‘Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri’ kapsamında ise tanıtma amaçlı fuarlar, tören, toplantı, seminer vb. organizasyonlar ve bunlara ait araç gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemlerle ilgili her türlü hazırlıkların gerektirdiği giderler gibi çeşitli giderler yer almaktadır” ifadesini kullandı.



BOZDAĞ: “ REKLAM GİDERLERİ VERİSİ YOK”



Bozdağ, CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta şu bilgileri de açıkladı: “Yukarıda belirtildiği üzere, anılan ekonomik kodlara gider kaydedilmek suretiyle idarelerce yapılan harcamalar sadece reklam giderleri ile sınırlı olmayıp başka mahiyetteki harcamaları da içermektedir. Dolayısıyla, bütçe sınıflandırmasında ‘Reklam giderleri’ şeklinde bir tasnif olmadığından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin reklam giderlerine ilişkin veri üretilememektedir.”



GÜRER: “TRİLYONLAR KİMLERE AKTARILIYOR”



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bir saniyelik gösterimi bile milyarları bulan TV reklamları için ayrılan bütçenin ne kadar olduğunun, analitik bütçe içinde sınıflandırılmamış olmasını eleştirdi. Hangi TV kanalına ne kadar reklam parası aktarıldığı konusunda açıklama yapılamadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Net rakamlar olmasa da trilyonlarca liralık tanıtım ve reklam bedeli ödendiği bilinmektedir. Bu miktarların ‘tören’ gideri kapsamına alınarak, kamuoyundan saklanması, ciddi devlet anlayışına yakışmamaktadır” ifadesini kullandı.