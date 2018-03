AKP'nin dünyanın dört bir tarafından aldığı etler de çare olmadı...

RUSYA’dan et ithal edilecek mi? Bosna Hersek’ten ithal edilen etler sağlıklı mı? Avrupa’dan alınan etler helal kesim mi? Brezilya’dan getirilen canlıİthalat da çare olmadı: Et fiyatlarında yükseliş sürüyor



hayvanların yaptıkları gemi yolculuğu hayvan sağlığına uygun mu? Bu sorular uzun süredir Türkiye’nin gündeminde. Hayvan ve et ithalatı yapılmasının sebebi ise et fiyatlarını düşürmek, Türkiye’deki hayvan varlığını arttırmak. Konu hakkında tartışmaları ve soruları arttırmak mümkün ancak ‘ana neden olan et fiyatlarını düşürme’ konusunda ne kadar başarı sağlandığı tartışma konusu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) açıkladığı karkas et fiyatları da bunu gösterir nitelikte. UKON’un internet sitesinde açıklanan verilere göre dana karkas etin kilogram fiyatı Türkiye genelinde ortalama 27.95 TL seviyesinde. Fiyatlar geçen aya göre yüzde 4.3 artmış durumda. Geçen yıla göre ise yaşanan artış yüzde 9.1.





PARA VERSEK DE ALAMAYACAĞIZ