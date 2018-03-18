Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday /18 Mart 2018 11:50

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı.

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 MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, divan başkanlığına seçildi. Bahçeli, açılışta yaptığı konuşmada, "12'nci Olağan Büyük Kurultayımıza gelinceye kadar ne kadar kepazelik skandal travma varsa maruz kaldık. Hamd olsun hepsinden alnımızın aklıyla çıktık. Oyunları tümden bozduk" dedi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır" diye konuştu.
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