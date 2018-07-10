AKP'nin Almanya'daki arka bahçesine ağır darbe

Alman İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Almanyalı Osmanlılar’ın ‘bireysel haklar ve kamuya ciddi bir tehlike teşkil ettiği’ vurgusu yapıldı.







Yasağın organize suçla mücadele kapsamında getirildiği belirtilen açıklamada “Tabii ki bu yasak, üyeleri ciddi suçlar işleyen Almanyalı Osmanlılar gibi motorcu grupları da kapsıyor. Hukukun üstünlüğünü göz ardı edenler bizden hoşgörü beklememeli” ifadeleri kullanıldı.





ERDOĞAN'LA KÜLÜNK ÜZERİNDEN YÜRÜYEN İLİŞKİLERİ DEŞİFRE OLMUŞTU





Alman basınına yansıyan telefon tapeleri ve soruşturma belgelerine göre AKP'li Metin Külünk, Erdoğan'dan aldığı talimatla Almanyalı Osmanlılar çetesine para ve benzeri desteklerde bulunuyordu. Çete de bu paralarla silah aldı. Bununla ilgili bir soruşturmanın halihazırda yürüdüğü ülkede çete üyelerinin Erdoğan iktidarıyla somut ilişkisi ve hiyerarşik yapılanmaları deşifre edilmiş, birçok şehirde eş zamanlı operasyonla çete elebaşları yakalanmıştı. Bazılarının Türkiye'ye kaçtığı belirtilen çete üyeleri hakkında uyusturucu ve silah ticareti, kara para aklamak, şantaj-tehdit ve belgede sahtecilik gibi suçlamalar var. Merkezi Hessen'de bulunan örgütün Almanya geneline yayılma çabaları dikkati çekiyordu.