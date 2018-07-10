Yeni Milli Eğitim Bakanı dershane krizinde bakın neler yazmış...

Yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alan iş adamları listesindeki Maya Okulları'nın sahibi Ziya Selçuk'un AKP'nin 5 yıl önce keyfi şekilde dershaneleri kapatma girişimiyle ilgili eleştiriler getirdiği belirtildi.





Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre krizin başlangıç tarihi olarak görülen 2013 yılı Kasım ayında attığı tweet'lerde kararı eleştirdiği görülüyor:

18 Kasım'da Selçuk'un "Babamın dershane yorumu: Bakanlık deveyi yularından döndürmeyi beceremeyince kuyruğundan döndürmeye çalışıyor. Olmayacak iş. Dershaneleri meşruiyet zemini oluşmadan kaldırmak ilerde bu karardan geri dönüleceğinin garantisidir." şeklinde paylaşımlar yaptığı belirtiliyor.



