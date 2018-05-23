AKP'li anketçinin anketinde bile İlk tur bıçak sırtı....









Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, 13-20 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5500 kişiyle yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette ülke gündemine ilişkin sorulara verilen yanıtlar dikkat çekti. 'Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir' sorusuna ankete katılanların yüzde 45’i ekonomik sorunlar (işsizlik, dövizdeki artış) yanıtını verdi. Ankette dış politik olaylar yüzde 18’le ikinci sorun olarak görülürken, adaleti en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 7 oldu. Terör ve güvenliği en ömemli sorun olarak görenler ise yüzde 5’de kaldı. Yüzde 15 diğer sorunları gündeme getirirken, yüzde 10 da kararsız kaldı ya da görüş belirtmedi. Bugüne kadar seçim dönemlerinde ve seçimsiz dönemlerde yapılan halkın öncelikli gündemi araştırmalarında terör ve güvenlik konusu hep başı çekmişti.





YÜZDE 57 'EKONOMİK KRİZ VAR' DİYOR





'Ülkemizde son dönemlerde ekonomik bir kriz olduğunu düşünüyor musunuz' sorusu ise daha dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.Bu soruya ankete katılanların yüzde 57’si evet verdi. Yüzde 23 hayır derken yüzde 20 ise kararsız ya da cevap vermeyenlerden oluştu.