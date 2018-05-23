Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Konya'da 70 asker ile Ankara'da 11 memura gözaltı kararı... /23 Mayıs 2018 13:39

[ Cadı avında bugün ] Konya'da 70 asker ile Ankara'da 11 memura gözaltı kararı...

Konya’da yürütülen cadı avı soruşturmasında 43’ü görevde 70 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 23 ilde sabah saatlerinde askerlrin evlerine baskınlar yapıldı. Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, da Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 43’ü muvazzaf, 27’si daha önce açığa alınıp görevlerinden ihraç edilen askerlerin gözaltıları için harekete geçti. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

11 bakanlık çalışanına gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca  Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [ Cadı avında bugün ] Konya'da 70 asker ile Ankara'da... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:52