[ Cadı avında bugün ] Konya'da 70 asker ile Ankara'da 11 memura gözaltı kararı...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 43’ü muvazzaf, 27’si daha önce açığa alınıp görevlerinden ihraç edilen askerlerin gözaltıları için harekete geçti. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
11 bakanlık çalışanına gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.