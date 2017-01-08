AKP'lilerin sahtekarlığına karşı muhalefet harekete geçti





CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, dün geceki genel kurul görüşmelerinde, oylama için yeterli sayıda milletvekili bulunmadığını söyleyerek yoklama yapılmasını talep etmişti.





Yoklamada, AKP’lilerin görüşmelerde bulunmayan milletvekilleri yerine yoklama kağıdı attıkları, CHP’li vekiller tarafından belirlenmişti.





Gök durumu kayda geçirirken, yeniden yapılan yoklamada ismi pusulaya yazılarak kutuya atılmış milletvekillerinin bir kısmının Meclis’te olmadığı tespit edilmiş, Meclis Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, Meclis’i pazartesiye kadar tatil ettiğini duyurmuştu.





Altı AKP’li vekil salonda yok





Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, ‘sahte imza’yla ilgili Meclis başkanlığına suç duyurusunda bulundu.





Gök başvurusunda; CHP’nin talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada pusulayla oy kullanan AKP milletvekilleri, Mustafa Şahin, Mehmet Akyürek, Hacı Özkan, Metin Bulut, Abdülkadir Yüksel ve Serkan Bayram’ın salonda bulunmadıklarının tespit edildiğini belirtti.





“Dolayısıyla TBMM Genel Kurulunun 52. Birleşiminde Yüce Meclisin çatısı altında suç işlenmiştir” diyen CHP’li Gök, başvuru dilekçesinde şöyle dedi: “Söz konusu suçun iktidar partisi grubuna mensup milletvekillerinin planlı ve organize bir girişimi sonucunda gerçekleştiğine kuşku yoktur. Genel Kurul salonunda olmayan milletvekilleri için sahte oy pusulası düzenlenmesi yeni karşılaşılan bir durum olmayıp, siyasi iktidara mensup milletvekillerinin daha önce de benzer girişimlerde bulundukları TBMM tutanaklarına yansımıştır. Yaşananlar demokrasimiz açısından utanç vericidir.”





Anayasa görüşmeleri hatırlatıldı





9 Ocak günü Meclis’te başlayacak anayasa görüşmelerini hatırlatan Gök, yaşanan durumun ‘benzer hukuksuzlukların’ yaşanabileceğine dair kuşkuları artırdığını kaydetti.





Dilekçe şöyle bitirildi: “Genel Kurulun 52. birleşiminde yukarıda adı geçen milletvekilleri için doldurulan oy pusulaları ile TBMM TV’nin sahte oy pusulası hazırlıklarını gösteren görüntülerinin kayıt altına alınarak suç duyurusunda bulunulmasını ve Anayasa değişikliğinin görüşmeleri sırasında benzer hukuksuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını arz ve talep ederim.”