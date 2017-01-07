Samanyolu Haber /Gündem / Yolcu uçağına drone çarptı! /07 Ocak 2017 19:31

Yolcu uçağına drone çarptı!

Önceki gün Mozambik'te inişe geçen Boeing 737-700 tipi bir yolcu uçağına drone çarptı. Uçağın burun kısmı ciddi hasar gördü.

Yolcu uçağına drone çarptı!

Mozambik Havayolları LAM'a (Linhas Aéreas de Moçambique) ait uçakta 80 yolcunun yanısıra 6 da mürettebat bulunuyordu.

Mozambik'in başkenti Maputo'dan havalanan ve Tete şehrindeki Chingozi Havalimanı'na iniş için alçalan Boeing 737-700 tipi uçağa, o esnada havaalanı yakınlarında uçmakta olan bir drone çarptı. Uçağın hızının yüksek olması nedeniyle uçağın burun kısmında ciddi hasar meydana geldi. Olay nedeniyle uçakta bulunan yolcular büyük heyecan ve korku yaşadı.

Gece meydana gelen olayın sorumlusu henüz tespit edilemedi. Uçağa çarpan drone ise paramparça olarak etrafa dağıldı. Uçağın burun kısmı komple değiştirilerek tekrar uçuşa hazır hale getirilecek.




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