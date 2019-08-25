Ortaklar şimdi de 'ekonomik kriz' konusunda anlaştı, AKP ve MHP krizi kabullendi

Ekonomik krizi olmamış gibi göstermeye çalışan ve ekonomik kriz konusunda sürekli topu başka yere atan Cumhur İttifakı, bu sefer gerçeği görmek zorunda kaldı.





AKP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yüzde 71 oy aldığı Konya Büyükşehir Belediyesi’nde İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi üyelerinin su ulaşım ve otopark ücretlerinde indirim yapılması yönündeki teklifi AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.





Teklifin reddedilme gerekçesi olarak 'ekonomik kriz' gösterildi.





Sözcü'den Müslüm Avcı'nın haberine göre İyi Parti, CHP ve Saadet Partili üyelerin indirim talebine karşın meclisin büyük bir çoğunluğunu elinde bulunduran AKP ve MHP’li üyeler, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartları, indirimlerden doğacak mali yükümlülüğü gerekçe göstererek teklife ‘hayır’ oyu verdi ve teklif reddedildi.

"BELEDİYE BORÇ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR"





Konya Büyükşehir Belediye meclisinde su ulaşım ve otopark ücretlerine indirim teklifinin reddilmesi şehirde tepkilere yol açtı.





Konuya dair Sözcü’ye açıklamalarda bulunan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Belediye bütçesini plansız bir şekilde kullanıp, gereksiz birçok yatırıma kaynak ayıran belediyenin halkın yararına olan bir indirim teklifine mali sorunları örnek göstermesi samimiyetsizliktir. Bu durum bize borç yükü altında ezilen Konya Büyükşehir Belediyesi’nin artık hizmet veremeyecek duruma düştüğünü de gösteriyor.” dedi.





"İNDİRİM TEKLİFİNİN DETAYLARI"





İyi Parti ve CHP meclis üyeleri tarafından belediye meclisine sunulan su otopark ve ulaşım fiyatlarında indim teklifinde; ELKART abonmanlarında uygun ortamlarda indirim yapılmasına karar verilmesi gerektiği, 5 yaşına kadar çocuğu olan kadınların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları, KOSKİ'nin su ücretlerinde hanede yaşayan insan sayısı temel alınarak kişi başı 5 metre küp suya uygun oranda indirim uygulaması, yol kenarındaki otoparklardan alınan ücret uygulamasının kaldırılmasını veya ücretsiz bekleme süresinin uzatılmasını ve ücretlerinin uygun oranlarda indirime tabi tutulması talep edilmişti.





AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında bulunduğu ve borcunun da yaklaşık 1,5 milyar liranın üzerinde olduğu iddia ediliyor.