Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yeni başkanlar operasyon başlattı! /10 Kasım 2017 09:35

AKP'li yeni başkanlar operasyon başlattı!

Ankara, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir belediyelerinin yeni başkanları, önceki dönemlerle ilgili operasyon başlattı.

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

AKP’nin istifa sürecinde büyük sıkıntı yaşadığı Ankara, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir belediyelerinin yeni başkanları, göreve gelir gelmez önceki dönemlerle ilgili operasyon başlattı.

Melih Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Tuna, belediyedeki tüm bürokratların istifasını alırken, Gökçek’in önem verdiği pek çok projeyi de geri plana aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zekai Kafaoğlu’nun da benzer bir adım atarak bürokratların istifalarını isteyeceği kaydedildi. Kafaoğlu’nun yalnızca bürokratların istifaları ile yetinmediği, Ahmet Edip Uğur’un belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin tüm hesaplar ve işlemlerle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Kafaoğlu’nun, şu an hiçbir belgeye ve dosyaya imza atmadığı kaydedildi.
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