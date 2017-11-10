Samanyolu Haber /Gündem / 47 astsubaya gözaltı /10 Kasım 2017 02:13

47 astsubaya gözaltı

Amasya merkezli soruşturmada gözaltına alınan astsubayların sayısı 47 oldu.

SHABER3.COM

Amasya merkezli 12 ilde Cemaat soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan astsubayların sayısı 47’ye yükseldi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen cadı avı kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 20 astsubayın gözaltına alınmasının ardından Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale ve Ordu’da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 astsubaydan 27’si daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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