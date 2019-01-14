'AKP'li vekiller de memnun değil, Erdoğan sosyal patlama fobisi yaşıyor'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü'den Başak Kaya'ya konuştu.







"Açılan yüksek tazminat davaları nedeniyle artık muhalefet de parayla yapılabilir hale geldi. Paran kadar konuş dönemi başladı" diyen Özel, Hulusi Akar ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Özel, "Bana kimler sahip çıktı biliyor musunuz? ‘Ergenekoncu, Balyozcu' diye suçlanan komutanlar" ifadelerini kullandı.





Özel şu mesajları verdi:





— Uçakta, Meclis kulisinde, yemekte, ziyaretlerde yan yana geldiğimiz AKP milletvekilleri, yeni sistemden ve durumdan çok hoşnut değil. Çok çaresiz kaldıkları konular var. Bakanlara ulaşamıyorlar.





— Arada bir Meclis'e atanmış bir bakan geldiğinde otobandaki gişe gibi kuyruk oluyorlar. Aynı gemideyiz edebiyatı yapıyorlar ama gemiyi yürütemiyorlar. Başkanlık sistemi oturmadı. Bunu onlar da görüyor.





— Geçmişte koro halinde ‘Askeri vesayeti yıkmalıyız' diyenler şimdi bana ‘Sen Milli Savunma Bakanı'na nasıl laf edersin?' diyorlar. Görünen o ki en büyük askeri vesayetçi AKP'liler olmuş.







'BİR SOSYAL PATLAMA ENDİŞESİ YAŞIYORLAR'







CHP'li Özgür Özel, son dönemde yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: "Erdoğan'ın bir sosyal patlamadan endişe duyduğunu görüyorum. ‘Birileri sokağa çıkarsa bunun arkası gelir bizim de sonumuz olur' fobisi ile yaşıyor. Bu yüzden kutuplaşmayı artırıyor. İnsanlar sokağa dökülürse ekonomik sıkıntılardan dökülecek. Bunun sağcısı solcusu yok. Buna karşı iki tedbir alıyorlar. Barışçıl şiddet içermeyen en demokratik eylemleri şeytanlaştırıyor, protestocuları terörist ilan ediyorlar."









