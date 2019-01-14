Erdoğan için Ahlat'a yapılacak saray küçük geldi, büyütülüyor

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ‘otağ’ nitelikli Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ilk olarak 1071 metrekare arazi üzerine yapılması düşünüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “En az 5 dönüm” talimatı verdi. Bitlis Belediye Başkanı “eli artırdı”, planlamayı 10 dönüme çıkardı. Son olarak Van Gölü kıyısında yapılacak üçüncü sarayın 25 dönüm arazi üzerine yapılacağı ortaya çıktı. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine yapılan Ankara’daki sarayın “Ahlat’taki yavrusunun” da Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ne ait arazi üzerine oturacağı belirtildi.





Torbadan ‘köşk’ çıktı!





Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos’ta, Malazgirt Zaferi’nin 947. yılı anma etkinliklerinde, “Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır” dedi. Bitlis yerel yönetiminin Ahlat’ta yapılacak köşk için 1071 metrekare yer düşündüğünü belirten Erdoğan, “Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur, en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle” dedi. Erdoğan, belediye başkanının da “coştuğunu”, “en az 10 dönüm” dediğini aktardı.





Yer tespiti eylülde





Eylül ayı sonunda yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Ahlat’ta, Van Gölü’nün kıyısındaki Kale Mahallesi’nde yer tespiti yapıldı. Yer tespitinin yapıldığı sırada Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, “Cumhurbaşkanlığı Otağı’nın” 10 bin metrekare, yani 10 dönüm arazi üzerine oturacağını bildirdi.





Yasa, yasayla çiğnenecek





AKP’nin Meclis’e sunduğu son yasa teklifi ile Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün Van Gölü kıyısında, Kıyı Yasası’nın sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulmasının önü açılacak. Teklifin yasalaşması durumunda saray, Van Gölü kıyısına 50 metreden daha fazla yaklaşabilecek. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü gibi engeller oluşturulabilecek. Böylece Kıyı Yasası ile korunan “Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır” ilkesi de çiğnenebilecek. Kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılabilecek. Doldurma veya kurutma yoluyla arazi elde edebilecek.





Yine tarım arazisi





Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nundaki görüşmeleri sırasında yeni saray ile ilgili bilgiler verildi. Buna göre; Ankara’da AOÇ arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi, Van Gölü kıyısına yapılacak yeni Cumhurbaşkanlığı Köşkü de tarım arazise üzerine kurulacak. “Otağ” nitelikli yeni saray, Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği’ne ait 25 dönümlük araziye yapılacak. Ankara’daki Saray, Temmuz 2015’te muhabirlere açılmış, Cumhurbaşkanlığı Protokol görevilisi Fatih Gürkan, arazinin toplam büyüklüğünün 750 bin metrekare olduğunu açıklamıştı. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra bir süre kullandığı, daha sonra Başbakanlık’a devrettiği, ancak Başkanlık sistemi ile birlikte yeniden kullanmaya başladığı Çankaya Köşkü’nün ise 438 bin metrekare arazi üzerine oturduğu biliniyor.





‘Mimariye ilginize teşekkürler’





Van Gölü kıyısında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mimari projesini ise Hilmi Güner üstlendi. Hilmi Güner, daha önce Ankara Dikmen Vadisi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin 3. etabında yapılan süper lüks Park Vadi Evleri, Mogan Gölü Kıyı Düzenleme Projesi ve Mogan Camisi gibi projeleri yaptı. Güner’in, Üçüncü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın projesine ilişkin detaylı bilgi almak için ulaştığımız mimarlık ofisi, “Mimariye olan ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz” yanıtını vermekle yetindi.