AKP'li vekile göre işsizlik yok, halk iş beğenmiyor

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘nöbetçi vekil’ uygulamasına katılan Milletvekili İsmail Tamer halktan en çok iş bulma isteği konusunda başvuru aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:





“Geçmiş yıllarda en çok tayin isteği ile karşı karşıyaydık. Ancak, son dönemlerde nöbetçi vekil uygulamasında en çok karşılaştığımız talep; iş oldu. Bu konu ile ilgili iş bulduğumuz insanların çoğu, bulduğumuz işi beğenmeyerek belediye, elektrik şirketi, şeker fabrikası gibi yerlerden iş talebinde bulunuyorlar. Kayseri’de çalışmak isteyene iş çok.”



