Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'li vekile göre işsizlik yok, halk iş beğenmiyor /11 Kasım 2017 16:55

AKP'li vekile göre işsizlik yok, halk iş beğenmiyor

AKP'li İsmail Tamer: "İş bulduğumuz insanların çoğu, beğenmeyerek belediye, elektrik şirketi, şeker fabrikası gibi yerlerden iş talebinde bulunuyorlar. Kayseri'de çalışmak isteyene iş çok"

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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘nöbetçi vekil’ uygulamasına katılan Milletvekili İsmail Tamer halktan en çok iş bulma isteği konusunda başvuru aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Geçmiş yıllarda en çok tayin isteği ile karşı karşıyaydık. Ancak, son dönemlerde nöbetçi vekil uygulamasında en çok karşılaştığımız talep; iş oldu. Bu konu ile ilgili iş bulduğumuz insanların çoğu, bulduğumuz işi beğenmeyerek belediye, elektrik şirketi, şeker fabrikası gibi yerlerden iş talebinde bulunuyorlar. Kayseri’de çalışmak isteyene iş çok.”

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