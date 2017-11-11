Samanyolu Haber /Gündem / 'O iş bitti, satın aldık artık' /11 Kasım 2017 20:31

'O iş bitti, satın aldık artık'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 füzelerinin satın alındığını belirterek, "O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır. Bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz, kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz" dedi.

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Memleketi Giresun'da bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, partisinin Giresun Merkez İlçe Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Canikli, burada yaptığı konuşmada Rusya'dan S-400 füzelerinin satın alındığını belirterek, şunları kaydetti:
"O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır. Bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz. Yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını hedefliyoruz."

'EUROSAM İLE ÖN ANLAŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Türkiye'nin kendisine yönelik saldırılarla tamamıyla mücadele edebilen bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, şöyle konuştu:

"Türkiye S-400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi. Çok da pahalı sistemler, çok kullanıyoruz. Bin 400 kilometre sınır var; Suriye ve Irak sınırı. Terörist her yerden gelebiliyor. Hem onları takip edeceksiniz, gözleyeceksiniz, bulduğunuz zaman da onları imha edeceksiniz; bu kolay değil, anlatıldığı gibi kolay bir iş değil ama hamdolsun bugün Türkiye tüm bunları en iyi şekilde yapabilen, yönetebilen, terörle ve Türkiye'ye yönelik saldırıların tamamıyla mücadele edebilen bir Türkiye'dir."
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