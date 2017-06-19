Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekile göre askerler sıcaktan zehirlenmiş! /19 Haziran 2017 20:38

AKP'li vekile göre askerler sıcaktan zehirlenmiş!

AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa’daki asker zehirlenmelerini "hava sıcaklığı"na bağladı.

Manisa'da yine askerler zehirlendi

AKP’li vekil: Askerlerin zehirlenmesi sıcak havadan

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

“YÜZLERCE ASKERİN ZEHİRLENDİĞİ OLAYA “MÜNFERİT OLAY”

TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada, Manisa'da bir ay içinde dört kez yaşanan asker zehirlenmeleri için “Münferit bir olay” diyen Berber şöyle devam etti: “Bu şekilde münferit olaylar üzerinden, sanki Türkiye'deki bütün askerî birliklerde ve Türkiye'deki bütün kamu kurumlarında… Yıllardır Millî Eğitim Bakanlığının taşımalı eğitim yapılan yerlerinde de aynı şekilde yemek hizmeti veriliyor, duydunuz mu şimdiye kadar.”

“HİÇBİR ŞEY YEMESENİZ DE HASTA OLURSUNUZ”

Manisa'da hava sıcaklığının 40 derece olduğunu vurgulayan AKP'li vekil “Ben 40 derecede askerlik yaptım Tuzla Piyade Okulunda, ne demek olduğunu biliyorum. Hiçbir şey yemeseniz de o gün akşam hasta olursunuz” dedi.

Berber, kendisine itiraz eden CHP'li vekillere ise “Evet, olursunuz. Tabii, yaşamadığınız için bilmiyorsunuz” diye karşılık verdi.
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