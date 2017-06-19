Diyarbakır'da çatışma; Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı





Kentin 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan 1528 kilometre karelik alanda 28 Mayıs'ta başlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında bugün saat 14.30 sıralarında Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında PKK'lilerle sıcak temas sağlandı. Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirilerek tedaviye alındı. Ancak yaralı bir uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

