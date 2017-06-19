Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da çatışma; Şehit ve yaralılar var /19 Haziran 2017 20:45

Diyarbakır'da çatışma; Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan operasyon kapsamında Lice'nin Dibek köyü kırsalında bugün PKK'lilerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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Diyarbakır'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Kentin 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan 1528 kilometre karelik alanda 28 Mayıs'ta başlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında bugün saat 14.30 sıralarında Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında PKK'lilerle sıcak temas sağlandı. Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirilerek tedaviye alındı. Ancak yaralı bir uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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