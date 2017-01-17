AKP'li vekil kimi kast etti?

AKP Konya Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Leyla Şahin Usta , Twitter hesabı üzerinden büyük tepki çeken bir paylaşımda bulundu.







CHP'lilerin ' başkanlık anayasası ' oylamalarında yaptığı yavaşlatma eylemi sonrası, "CHP 5 gündür düşünmeden oy kullanıyormuş, bu gece düşünmeye karar vermişler. #keMal'inchpsi" tweeti atan Usta'nın CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ettiği yorumları yapıldı.





Usta, hakaret içeren tweetini eleştiren sosyal medya kullanıcılarını da engelledi.





İşte Leyla Şahin Usta 'ya yöneltilen tepkilerden bazıları:





[email protected] : @leylasahinusta bu kişi Mustafa Kemal e Mal diyerek hakaret etmiştir.





@gulsum_korkmaz: O ADAM Mustafa Kemal Atatürk'tür ve onun sayesinde o koltuktasın, onun sayesinde bunu söyleyebiliyorsun, eyy nankör! @leylasahinusta





@Zfrlkc: Sen Avrupa Konseyi nde parlamenter olarak bizi temsil ediyorsan,bize ne yapsalar müstehak.@leylasahinusta





@Yagmurbenimdir: @leylasahinusta ah tatlım. Boş kağıda düşünmeden oy atanların ahlakı ve adaleti de çok tatlı vallahi!





@mehmettaligumus: @leylasahinusta hanımefendi bu mu terbiyeniz?





@sonofriedman: @leylasahinusta Viyana da okuyup insanlara mal deme ergenliğini gösteren bu kadın mı beni yönetiyor şimdi? Yazık bize.





@feremr: @leylasahinusta senin gibilerin oralarda olmasını sebebi o hakaret ettiğin Mustafa Kemal Atatürk'tür! Bunu anlayamamanı normal karşılıyorum!





@PlakaninSesiYok: @leylasahinusta Unutma Mustafa Kemal Atatürk sayesinde o meclistesin. Beştepedeki sarayın sayasende değil.