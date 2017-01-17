Samanyolu Haber /Ekonomi / Maliye'ye para lazım olduğundan süre yine uzatıldı /17 Ocak 2017 21:40

Maliye'ye para lazım olduğundan süre yine uzatıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi

Maliye'ye para lazım olduğundan süre yine uzatıldı


.Ağbal, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda görüşülen "torba kanun" tasarısı üzerinde verdikleri önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşların geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti: 
"Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek.

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak ve Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4'er ay uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecek. Böylece içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan sağladık."

PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇENLERE DE YENİ İMKAN


Maliye Bakanı Ağbal, kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunanlardan ödemelerini yapamayanların dilemeleri halinde Mayıs sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini anlatan Ağbal, "Daha önce peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." diye konuştu.

4'ER AY ÖTELENEREK ÖDENECEK

TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı"ya ihdas edilen maddeye göre, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırma kapsamındaki taksitler 4'er ay ötelenerek ödenecek.
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