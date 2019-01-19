Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vatandaş 'füze yapılıyor' deyince esnaf araya girdi: Amca cebinde kaç para var? /19 Ocak 2019 15:49

AKP'li vatandaş 'füze yapılıyor' deyince esnaf araya girdi: Amca cebinde kaç para var?

AKP'yi öven vatandaşa balıkçı esnafı müdahale etti: Cebindeki parayı çıkar görelim

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Ankara'da yerel seçimler öncesi halk röportajı yapan Yol TV muhabiri, AKP'li vatandaşa soru sordu. Yaşlı adam savunma sanayinin geliştiği, füze yapıldığı gibi iddiaları sıralayınca esnaf müdahale etti: Çıkar bakalım cebinde kaç lira var?
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Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

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