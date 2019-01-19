AKP'li vatandaş 'füze yapılıyor' deyince esnaf araya girdi: Amca cebinde kaç para var?

Ankara'da yerel seçimler öncesi halk röportajı yapan Yol TV muhabiri, AKP'li vatandaşa soru sordu. Yaşlı adam savunma sanayinin geliştiği, füze yapıldığı gibi iddiaları sıralayınca esnaf müdahale etti: Çıkar bakalım cebinde kaç lira var?