Samanyolu Haber /Gündem / Skandal... Kuduz aşısı bitti, aşıya gelen vatandaşlar geri çevrildi /19 Ocak 2019 16:08

Skandal... Kuduz aşısı bitti, aşıya gelen vatandaşlar geri çevrildi

Eskişehir'de geçen hafta kuduz aşısı ihtiyacıyla hastaneye başvuran hastaların, aşı bulunmadığı gerekçesiyle geri gönderildiği ortaya çıktı.

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CHP İstanbul Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de geçen hafta kuduz aşısı ihtiyacıyla hastanelere başvuranların geri çevrilmesini Meclis'e taşıdı.

Yaşanan sıkıntıyı Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kuduz aşısının anında bulunması gereken aşılar içerisinde yer aldığını belirterek, "Eskişehir'de hastanelerde kuduz aşısı bulunmadığı için yurttaşların geri çevrilmesi çok vahimdir. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Böylesine kritik bir konuda Sağlık Bakanlığı nasıl risk alır?" diye tepki gösterdi.

'AŞI OLMAMASI VAHİM EKSİKLİK'

Evrensel'de yer alan habere göre, Kuduz aşısının anında bulunması gereken aşılar içerisinde yer aldığını belirten Çakırözer, şöyle konuştu:

— Geçen hafta Eskişehir'de kuduz aşısı olmak için hastanelere giden hemşehrilerimiz aşı yok denilerek geri gönderildi. Bir gün sonra apar topar az sayıda da olsa aşı bulunmuş. Ancak kısa süreli de olsa Eskişehir'imizde yurttaşlarımızın aşı yok denilerek geri gönderilmesi kabul edilemez. Bu kriz sadece Eskişehir'de yaşanmıyor. Türkiye'nin dört bir yanında hastanelerde kuduz aşısı sıkıntısı yaşandığı bilinmekte ve yurttaşlarımız aşı yok denilerek hastanelerden geri çevrilmekte. Bu çok vahim bir eksiklik. 2019 Türkiye'sinde yıllardır yaşamadığımız ilaç yokluğu, aşı yokluğu gibi sorunlar yaşanıyor. Bunun tek izahı vardır. O da beceriksizlik, iş bilmezliktir.
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