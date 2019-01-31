Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Özhaseki'den Melih Gökçek'e ilginç sözler /31 Ocak 2019 13:06

AKP'li Özhaseki'den Melih Gökçek'e ilginç sözler

AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, önceki başkan Melih Gökçek için "Ne söylesem üzerine alınıyor" dedi.

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "‘Çocuğum kapıdan geçmez' diyorum o üzerine alıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin telefonla kendisini aradığını söyledi.

Bir vatandaş olarak kendisine umut veren bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Özkök, Özhaseki'nin şu ifadelerini aktardı:
— Melih Bey Ankara’da uzun süre başkanlık yaptı. Hizmetleri var. Benim onunla bir meselem yok, ama derdim var. Ne söylesem üzerine alınıyor. Geçen gün telefon edip ‘Yahu Melih Bey kardeşim sen niye alınıyorsun? Ben kendimi anlatıyorum’ dedim. Bana soruyorlar: ‘Çocukların, akrabaların belediyede görev alacak mı?’ Ben de diyorum ki, ‘Benim çoluğum çocuğum, akrabam belediyenin önünden bile geçmez’. Ama bakıyorum o üzerine alınıyor. Ben 5 dönem belediye başkanlığı yaptım. Çoluğum çocuğum belediyeye girmedi. Zaten hepsinin kendine ait işleri var. Yani kendimi anlatıyorum.
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