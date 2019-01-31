Samanyolu Haber /Eğitim / İsviçre okulları Türk öğrencilerin peşinde /31 Ocak 2019 12:24

İsviçre okulları Türk öğrencilerin peşinde

Dünyada 'prenslerin okulu' olarak ün salan İsviçre kolejleri, gözünü Türk öğrencilere dikti. Yaklaşık 200 Türk öğrencinin eğitim gördüğü ülkede hedef bu sayısı ikiye katlamak. Bu kapsamda İsviçre'deki özel okulların birliği olan Swiss Learning bu yıl İstanbul'da ofis açacak.

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Swiss Learning Başkanı Christophe X. Clivaz, ülkede 4 bin civarında uluslararası öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Okullarımız bir milliyetten yüzde 10'dan fazla öğrenci kabul etmiyor. Türk öğrencilerin oranı ise yüzde 4 civarında. Hedefimiz bunu yüzde 10'a çıkarmak" dedi.
Türkiye'nin son bir yaşadığı ekonomik saldırıların ülkeye gelen öğrenci sayısında bir düşüşe neden olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Clivaz, "Türkiye'den gelen öğrenci sayasında bir düşüş yaşandı ancak bu ekonomiden kaynaklı değil. Türkiye'de de uluslararası eğitim sistemine akredite kurumlar açıldı" diye konuştu.

İsviçre'nin öğrencilere akademik eğitimin yanı sıra hayatı deneyimleme fırsatı da sunduğunu anlatan Clivaz, Türkiye ekonomisine dair de şu değerlendirmeleri yaptı: "Türkiye'deki havalimanları, köprüler, otoyollar, güneydeki turizm yatırımları aslında ülkenin uluslararası gazetelerde yazıldığı gibi olmadığını hatta çok güçlü bir ekonomisi olduğunu gösteriyor. Türkiye bizim için çok güçlü bir potansiyel barındırıyor."
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