Samanyolu Haber
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
/
12 Şubat 2019 13:20
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin'deki seçim çalışmaları kapsamında Mardin'de gittiği kahvehaneden kovuldu.
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
Miroğlu oy istediği vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. AKP'li isim kendilerine tepki gösteren vatandaşa "Ahlaksız" deyince vatandaş da "Ahlaksız sizin gibiler" cevabını verdi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
Sonraki Haber >>
Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı
ABD'de ilginç bir hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Markette kasada alışveriş...
Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler
İstanbul'da sebze fiyatlarını düşürmek gerekçesiyle 50 noktada tanzim satış noktaları açıldı....
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin'deki seçim çalışmaları kapsamında Mardin'de gittiği kahvehaneden...
TSK'dan 600 THY pilotuna sefer görev emri şoku
Türk Hava Yolları’nda görevli 600’e yakın pilota sefer görev emri geldi.
Daima Ümit Kaynağı Olalım!
Bize düşmanlık besleyenlerin, haset edenlerin, iftira atanların utanmazlıklarını öyle bir açığa...
Sanatçı Ozan Arif vefat etti
Sanatçı Ozan Arif, bu sabah hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri...
Erdoğan'ın iki yüzü
''Bu yazıda, Erdoğan’ın milletin karşısında İsrail’e kafa tutan adam, perde gerisinde ise...
Yusuf Namoğlu Demirören'in sahip olduğu medya organlarını suçladı
İstifa eden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu , Yıldırım Demirören'in sahip olduğu medya organlarını...
'Altı ayda 550 bin inşaat işçisi işten çıkarıldı, böylesini hiç görmedik'
Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, 'Altı ayda 550 bin inşaat işçisi işten çıkarıldı,...
Yüksek Mahkeme, Türkiye'deki 'İnsan Hakları İhlalleri'ni tescilledi
Hollanda Yüksek Mahkemesi (Raad van State Hoger beroep) Türkiye ile ilgili önemli...
ABD'ye ağır darbe ! İran’a çok önemli bilgiler sızdırılmış
Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev almış emekli bir subayın İran'a ABD'li istihbarat görevlileri...
Şahenk bir otelini daha sattı
Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, satışa devam ediyor. Şahenk, modacı Tommy Hilfiger'le...
Tweet
Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı
Bir adamım kızgın deve ile imtihanı
Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı
Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti
Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler
A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı
Kara saplanan aracı deve ile çektiler
Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Yüksek Mahkeme, Türkiye'deki 'İnsan Hakları İhlalleri'ni tescilledi
Sanatçı Ozan Arif vefat etti
Çin ile kriz büyüyor: Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınladılar
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
22:50:03