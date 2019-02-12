Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu /12 Şubat 2019 13:20

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin'deki seçim çalışmaları kapsamında Mardin'de gittiği kahvehaneden kovuldu.

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Miroğlu oy istediği vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. AKP'li isim kendilerine tepki gösteren vatandaşa "Ahlaksız" deyince vatandaş da "Ahlaksız sizin gibiler" cevabını verdi
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