Samanyolu Haber /Ekonomi / İŞKUR açıkladı: 'Bu kardeşinize yetkiyi verin...'den bugüne 1.1 milyon kişi işsiz kaldı /12 Şubat 2019 13:09

İŞKUR açıkladı: 'Bu kardeşinize yetkiyi verin...'den bugüne 1.1 milyon kişi işsiz kaldı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kalırken toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi. Son 24 Haziran seçiminden bu yana 1.1 milyon kişinin işsiz kaldığı belirtildi

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İŞKUR verilerine göre son bir yılda işsizlik yüzde 54 arttı. Ocak 2019’da ise işsizler ordusuna 266 bin kişi daha katıldı. Bu da işsizliğin sadece geçtiğimiz ay yüzde 7.6 arttığı anlamına geliyor. Tüm bunlar veriler kayıtlı işsiz sayısını yansıtırken kayıtdışı işsizler İŞKUR istatistiklerinde yer almıyor.

İŞKUR işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Ocak 2019 itibariyle Türkiye’deki işsiz sayısı 3 milyon 775 bin. İşsiz sayısı Ocak 2018’de ise 2 milyon 457 bin idi. Bu da son 12 ayda 1 milyon 318 bin kişinin daha işsiz kaldığını gösteriyor. Son bir yıldaki işsizlik artış oranı ise yüzde 54.

Aralık 2018’de işsiz sayısı 3 milyon 509 bin idi. Bu da sadece Ocak ayında 266 bin kişinin işsiz kaldığını gösteriyor.

Kayıtlı işsiz sayısı ayrıca 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden bugüne kadar 1 milyon 105 kişi daha arttı. Temmuz 2018’de işsiz sayısı 2.67 milyon idi.
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