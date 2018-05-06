AKP'li olmayanlar sandık görevlisi olamayacak: İşte belgesi









24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için görev isteyen öğretmenlerin tüm bilgilerinin illerde bulunan OHAL komisyonlarına gonderildiği ortaya çıktı.





Odatv'nin ulaştığı belgede, Van Erciş'te İlçe Eğitim Müdür Vekili olan Kurbani Özdaş'ın, sandık görevlisi olacak öğretmenlerin bilgilerini ve bu bilgilerin elden, Kaymakamlık OHAL Bürosuna teslim edilmesini istediği görülüyor.





İstenilen bilgilerin Excel formatında ve CD ortamında hazırlanması da istenirken, "Sandık kurullarında görevlendirilecek kurum personellerinin güvenlik soruşturmaları yapılacağından, okulunuz personellerinin T.C Kimlik No, Adı Soyadı, çalıştığı kurumu, Görevi, Ünvanı-Kıdem Yılı ile cep telefon numarası yazılacak" şeklindeki talep dikkat çekti. Resmi yazının ilgili kısmı şöyle:





"İlçemiz Erciş Kaymakamlığı Olağanüstü Hal Bürosunun 03.05.2018 tarih ve 1218 sayılı yazıları gereğince, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde sandık kurullarında görevlendirilecek kurum personellerinin güvenlik soruşturmaları yapılacağından, okulunuz personellerinin T.C Kimlik No, Adı Soyadı, çalıştığı kurumu, Görevi, Ünvanı-Kıdem Yılı ile cep telefon numarası yazılacak şekilde Excel formatında ve CD ortamında hazırlanarak 04.05.2018 Cuma saat 10.00'e kadar Kaymakamlığımız OHAL Bürosuna teslim etmek üzere herhangi bir aksaklığa mahal vermeden elden Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususunda; Gereğini önemle rica ederim."





'BU UYGULAMA FİŞLEME OPERASYONUDUR'





Konuyla ilgili olarak Odatv'ye konuşan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, duruma tepki gösterdi.





Balbay, "Sandık görevi isteyen öğretmenlerin bilgilerini OHAL Komisyonuna bildiriyorsunuz. Bu öğretmenler sakıncalı ise neden görevde tutuyorsunuz. AKP'ye yakın olmayan öğretmenlere görev vermeyecek misiniz? AKP kendi sandık kurullarını mı oluşturmaya çalışıyor" diye sorarken, "Görevine devam eden, sandık görevi talep etmiş ögretmenlerin OHAL Komisyonuna sevk edilmesi kabul edilemez" dedi.