AKP'li Külünk alay konusu oldu

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsmet İnönü'nün diktatör bir anlayışa sahip olduğunu iddia ederek Atatürk'ün ölümüne ilişkin iddialarda bulundu.







Külünk, İnönü'yle ilgili şunları söyledi:





"İsmet Paşa'nın, Mustafa Kemal'in dünyasını değiştirmesinin ardından, 1939 ile 1950 arasındaki uygulamalara baktığınızda diktatoryal bir kafa yapısını, Musollini'ye selam çakan, Hitler'e 'merhaba' diyen bir aklın adresini göreceksiniz. Sayın Başbakanımız dün ismi söylemedi, ben ismi söylüyorum; Mustafa Kemal'in dünyasını değiştirmesinin ardından Mustafa Kemal'in dahi izlerini silmek için Türkiye'de yönetimi devralan İsmet Paşa'nın uygulamalarına baktığınızda tepeden inmeci, ceberrut anlayışla Ankara'nın Anadolu'dan nasıl koparılıp, Anadolu'nun Batı'nın müstemlekesi haline getirmek adına kültürel soykırımın nasıl yapılmak istendiğinin en güzel ifadesidir.”





“MUSTAFA KEMAL, 15 TEMMUZ’UN ARKASINDAKİ AKIL TARAFINDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ”





Külünk “Bana göre Mustafa Kemal, 15 Temmuz'un arkasındaki akıl tarafından, F...'nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldü” dedi.





O sözler sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o tepkileden bazıları:







































































