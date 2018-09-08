Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim: Rusya Türkiye'yi dinlemiyor, kriz kapıda /08 Eylül 2018 12:24

AKP'li isim: Rusya Türkiye'yi dinlemiyor, kriz kapıda

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, dün Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşen Suriye zirvesine ilişkin "belli ki Rusya Türkiye’nin hassasiyetlerini pek dikkate almıyor" diyerek bir krizin kapıda olduğunu söyledi.

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Dün Tahran'da gerçekleşen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında "Ateşkes" tartışması yaşanmıştı. 

Zirveyi değerlendiren Metiner, "Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Metiner şunları kaydetti: 

Tahran zirvesinden önce İdlib, Rusya ve Suriye savaş uçaklarınca vuruldu. Bu yazının yazıldığı anda, zirveye saatler kala bir kez daha İdlib havadan vuruldu. Türkiye’nin onca uyarılarına rağmen... 

Belli ki Rusya Türkiye’nin hassasiyetlerini pek dikkate almıyor. İdlib’deki ABD figüranı terör unsurlarına yönelik askeri operasyondan Türkiye’nin rahatsızlığı söz konusu değil elbette. Türkiye, ABD’nin kurguladığı asıl senaryonun arkasından gelecek ve kendisini doğrudan tehdit edecek gelişmelerden rahatsız. 

Büyük resmin arkasında hedef ülke Erdoğan liderliğindeki Türkiye asıl. Bir yanda ekonomik tetikçilerle öbür yanda türlü terör örgütleriyle vuruşan Türkiye, İdlib’deki büyük güçlerin kapışmasından en fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyor.   

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Tahran Zirvesi’nden Türkiye’nin beklentilerine uygun bir sonuç çıkmadı. Kim ne derse desin Astana süreci yara aldı. Her şey ABD senaryosuna uygun gelişiyor. Hayret etmemek mümkün değil. 

Türkiye’nin hassasiyetlerinin ve uyarılarının dikkate alınmaması Rusya ve İran’a da kaybettirecek bir krize kapı aralayacaktır. Türkiye’nin başka ülkelerin gücüne ve desteğine ihtiyacı ne kadar varsa onların da Türkiye’nin gücüne ve desteğine o kadar ihtiyacı var. 

Türkiye’siz olmaz! Türkiye’yi kaybeden kaybeder, biline! 
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