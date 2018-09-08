Samanyolu Haber /Kültür / Turizmde %50'ye yakın zam /08 Eylül 2018 12:30

Turizmde %50'ye yakın zam

Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri'ne giriş ücreti, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere kişi başı 35 liradan 50 liraya yükseltildi.

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Denizli Valisi Hasan Karahan, zammı şu açıklamayla duyurdu: "Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Gelirler Müdürlüğü'nün 03.09.2018 tarih ve E.712148 sayılı yazısı ile gönderilen Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Denizli Hierapolis Pamukkale Örenyeri 50 TL, Denizli Hierapolis Pamukkale Arkeoloji Müzesi 7 TL, Denizli Laodikeia Örenyeri 15 TL olarak belirlenmiştir. Müze ve Örenyeri giriş ücretleri 01.10.2018 tarihinden itibaren geçerlidir." 

Yapılan yüzde 43'lük zamma, sosyal medyadan yoğun tepki gösterildi.
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