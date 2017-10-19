Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Ethem Sancak’a bir proje daha /19 Ekim 2017 13:31

AKP'li Ethem Sancak’a bir proje daha

Daha önce BMC’nin yanı sıra pek çok ihaleyi alan AKP MKYK üyesi Ethem Sancak’ın firması, hafif zırhlı araçların güç grubunu geliştirecek.

AKP'li Ethem Sancak’a bir proje daha

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), AKP’nin MKYK üyesi Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC’ye yeni bir ihale verdi. İhaleye göre BMC, taktik tekerlekli zırhlı araçların paletli versiyonunun güç grubunu (motor ve transmisyon) geliştirecek. BMC daha önce aldığı ve adını “Vuran” olarak açıkladığı taktik tekerlekli zırhlı aracı taahhüt ettiği sürede teslim edememişti.

Törenle aldı

Savunma sanayisinde yeni yatırımlara yönelen SSM, AKP’li Ethem Sancak’ın firması BMC’ye bir proje daha verdi. Proje kapsamında hafif zırhlı araç kategorisindeki ve taktik tekerlekli zırhlı araçların paletli versiyonunun üretilmesi planlanıyor. Ancak bu araçların güç sistemlerinin yerli üretimi istenilen düzeyde değil. SSM, güç sistemlerinin yerlileştirilmesi projesini Sancak ve SSM Prof. Dr. İsmail Demir’in de bulunduğu törenle BMC’ye verdi. Proje kapsamında üretilebilmesi durumunda yeni güç grubu araçların hareket etmesini ve frenleme sistemlerini Türkiye içi koşullarda sağlamış olacak. Ancak, aynı firma daha önce sipariş aldığı paletsiz taktik tekerlekli zırhlı araçları taahhüt ettiği süre içinde güvenlik kurumlarına teslim edememişti. “Vuran” olarak adlandırılan araçların üretiminde yaşanan soruna karşın güç grubu geliştirme işinin bu firmaya verilmesi de dikkat çekti.
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