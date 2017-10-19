Erdoğan açıkça istifa deyince Soylu gürledi: Gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'ın artık açıkça istifa çağrılarında bulunması ve 'aksi halde bedeli ağır olur' şeklindeki tehditleri AKP yöneticilerinde karşılık buldu. Süleyman Soylu belediye başkanlarına yönelik sert cümleler kullandı.





Meclis Genel Kurulu’nda, “Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşülürken AKP ve CHP milletvekilleri arasında belediye başkanlarının istifasının istendiği haberleriyle ilgili tartışma yaşandı. Yasa ve konuşmalarla ilgili söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yolsuzluk yapan, kanuna aykırı davranan her kim varsa, yetkimiz dahilinde, gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler” dedi.





‘HALKIN SEÇTİĞİ BAŞKANLAR NEDEN İSTİFA ETTİRİLİYOR’





Meclis’teki görüşmelerde AKP ve CHP milletvekilleri arasında belediyelerle ilgili tartışma yaşandı. Tutanaklara yansıyan konuşmalara göre, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yasayla ilgili ifadelerinin ardından belediye başkanlarının istifasının istenmesine değindi.





Komisyon görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuyla ilgili sorulara cevap vermediğini söyleyen Özcan, “Tuhaf bir şey başladı, belediye başkanları saraydaki Sayın Genel Başkanınız istedi diye istifa ediyor. İl başkanlarınızı da istifa ettiriyorsunuz, o beni hiç ilgilendirmiyor, AKP delegeleri seçiyor il başkanlarını, hesabını AKP üyelerine verirsiniz. Belediye başkanlarını halk seçiyor halk. Halk seçtiği için biz de halk adına hesap soruyoruz. Niye istifa ettirtiliyor?” dedi.





Özcan, istifaları istenen belediye başkanları hakkında soruşturma açılıp açılmadığını da sordu.





‘GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ’





Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa hakkında konuşurken, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, “Belediye başkanlarınızla ilgili yüzlerce suç duyurusu var, hiçbiri sonuca ulaştı mı? Yüzlerce suç duyurusu var” diye sordu. Bunu üzerine Süleyman Soylu, şunları söyledi:





“Bir cümle de İçişleri Bakanı olmam vesilesiyle, belediye başkanlarına girdiğiniz için söylemek istiyorum. Bakınız, yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, bu belediye başkanıdır, X’dir, Y’dir, Z’dir, bizim yetkimiz dahilinde, biz gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler ama o zaman oralardan da ses çıkarmasınlar.”