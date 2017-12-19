Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li bürokrat Ağrı'da 600 siyasetçi işadamı memur ve STK temsilcisini tek tek fişlemiş! /19 Aralık 2017 09:25

AKP'li bürokrat Ağrı'da 600 siyasetçi işadamı memur ve STK temsilcisini tek tek fişlemiş!

Ağrı’da A.E. isimli bürokratın, 600 civarında siyasetçi, iş adamı, bürokrat ve STK temsilcisinin fişlendiğini gösteren belgeyi mail atması şehri karıştırdı. Aynı zamanda hükümete yakın bir STK’nın başkanlığını yapan bürokrat, skandaldan sonra başka bir kurumda görevlendirildi.

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Bir bürokrat 600 kişiyi böyle fişledi

KİMLİKSİZ TANIK: Edinilen bilgiye göre bürokrat A.E., çalıştığı kurumda bir başkasına ait bilgisayardan, tanık olarak dinlendiği bir davayla ilgili, “Deşifre oldum, bana yardım edin”yazılı mail gönderdi. Bu maile, 600 kişilik fişleme listesini de ekledi. Mail oturumu kapatmayı unutunca bilgisayarı kullanan kişi, yazışmayı ve ekindeki ildeki birçok kişinin fişlendiği listeyi gördü. Bu durumu önce kurum müdürüne, o da Ağrı Valiliği'ne bildirdi. Valilik, fişleme skandalıyla ilgili soruşturma başlattı. İlgili bürokratın da çalıştığı kurum değiştirildi.



Fişleme listesinde kişinin adı ve çalıştığı kurum yazıyor . Karşısında da, “F... Terör Örgütü”, “PKK Terör Örgütü” ve “Mustafa İslamoğlu Cemaati” gibi tanımlar yapılıp, fişlenen kişilerle ilgili detaylı bir analiz yer alıyor. Listedeki kişilerin günlük yaşantılarıyla ilgili bilgilerin yer alması güvenlik güçlerinin de işin içinde olduğu izlenimi veriyor.
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