ABD'de yolcu treni köprüden geçerken raydan çıktı









Olayda en az 3 kişinin öldüğü, 70'ten fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor.





Amtrak şirketine ait yolcu treni, bu güzergâhtaki daha kısa ve yeni hattaki ilk seferini yapıyordu.Şirket trende yaklaşık 78 yolcu ve beş personel olduğunu açıkladı.





Seattle'dan çıkan ve güneyde Portland'a saatte en az 130 km hızla hareket eden tren yerel saatle sabah 6'da raydan çıktı. Bu hattı daha önce yalnızca yük trenleri kullanıyordu.





Ancak olayın yeni hattan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.





ABD Ulaşım Bakanlığı, trenin Pazartesi günkü seferinden önce 'haftalarca denetimden ve testlerden geçirildiğini' söyledi.





Amtrak şirketinin yöneticisi Richard Anderson gazetecilerin soruları üzerine olayın nedenine ait bir açıklama yapmadı ancak trenin çok hızlı gitmesi durumunda hızını kesecek sistemin bu hatta ki raylara yerleştirilmediğini ifade etti.









ABD yasaları uyarınca trenin hızını kesen bu sistemin 2018'e kadar tüm raylara yerleştirilmesi gerekiyor. Şirketler, sistemin kuruluş ve işletiminin tahmin edilenden daha uzun süreceği ve zorlu olacağını öne sürerek bu tarihi erteletmişlerdi.





Washington eyaleti devriye emniyet ekipleri sözcüsü Brooke Bova, trenin 14 vagonundan 13'ünün raylardan çıktığını söyledi.





Olaydan saatler sonra yetkililer vagonlarda sıkışan yolcular olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.





Yerel medyaya konuşan görgü tanıklarından Chris Karnes, "Bir anda çatlama, sarsılma sesleri duyduk, sanki bir tepeden aşağı düşüyor gibiydik. Koltukların önlerine çarpıyorduk, camlar kırılıyordu ve trenden sular fışkırıyordu, herkes çığlık çığlığaydı" dedi.