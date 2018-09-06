AKP'li belediyeler seçim yatırımına şimdiden başladı: Su zamları ertelendi İndirime gidildi













Ankara Büyükşehir Belediyesi ise seçimlere az bir zaman kala su faturalarında yüzde 17 oranında indirime gitti. İndirim, konut ve işyerleri dahil tüm aboneleri kapsayacak.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında, Ankara’da okulların açılacağı 17 Eylül tarihinden itibaren su fiyatlarında yüzde 17 indirim uygulanacağını, su fiyatlarına yapılacak indirimin, okulların açıldığı dönemde bütçeleri zorlanan ailelere de bir katkı olacağını söyledi.





Göreve geldikten sonra mandıraların yoğun olduğu 16 ilçede su indirimine gittiklerini aktaran Tuna, konut ve iş yeri dahil tüm aboneler için de bir indirim yapılması konusunda uzun süredir çalıştıklarını savundu.





Sosyal şartları iyileştirmeye yönelik kararlar almaya özen gösterdiklerini ifade eden Tuna, su indirimine ilişkin Başkanlık yazısının Büyükşehir Belediye Meclisinin bu ayki toplantısında karara bağlanacağını paylaştı.





BloombergHT'de yer alan habere göre Tuna açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte onayımın da yer aldığı Başkanlık yazısı bu ayki Büyükşehir Belediye Meclisine gelecek. Son dönemde dış etkenli ekonomik baskılar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek ve onları biraz olsun rahatlatmak için ve tabii ki sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak su faturalarında indirim kararı aldık. Mecliste bu yönde karar alacağız inşallah. 17 Eylül'de okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 17'lik bir indirim yapıyoruz. Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Konut, işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız."