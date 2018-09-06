Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeler seçim yatırımına şimdiden başladı: Su zamları ertelendi İndirime gidildi /06 Eylül 2018 19:32

AKP'li belediyeler seçim yatırımına şimdiden başladı: Su zamları ertelendi İndirime gidildi

Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde belediyeler çalışmalarına hız verdi. Ekonomik krizin yaşandığı dönemde elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla yurttaşlar cep yakan faturalarla karşı karşıya.

SHABER3.COM




Ankara Büyükşehir Belediyesi ise seçimlere az bir zaman kala su faturalarında yüzde 17 oranında indirime gitti. İndirim, konut ve işyerleri dahil tüm aboneleri kapsayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında, Ankara’da okulların açılacağı 17 Eylül tarihinden itibaren su fiyatlarında yüzde 17 indirim uygulanacağını, su fiyatlarına yapılacak indirimin, okulların açıldığı dönemde bütçeleri zorlanan ailelere de bir katkı olacağını söyledi.

Göreve geldikten sonra mandıraların yoğun olduğu 16 ilçede su indirimine gittiklerini aktaran Tuna, konut ve iş yeri dahil tüm aboneler için de bir indirim yapılması konusunda uzun süredir çalıştıklarını savundu.

Sosyal şartları iyileştirmeye yönelik kararlar almaya özen gösterdiklerini ifade eden Tuna, su indirimine ilişkin Başkanlık yazısının Büyükşehir Belediye Meclisinin bu ayki toplantısında karara bağlanacağını paylaştı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Tuna açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte onayımın da yer aldığı Başkanlık yazısı bu ayki Büyükşehir Belediye Meclisine gelecek. Son dönemde dış etkenli ekonomik baskılar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek ve onları biraz olsun rahatlatmak için ve tabii ki sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak su faturalarında indirim kararı aldık. Mecliste bu yönde karar alacağız inşallah. 17 Eylül'de okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 17'lik bir indirim yapıyoruz. Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Konut, işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyeler seçim yatırımına şimdiden başladı:... Sonraki Haber >>

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:32