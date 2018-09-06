Samanyolu Haber /Dünya / Pasifik Okyanusu'ndan 8.1 büyüklüğünde deprem /06 Eylül 2018 20:01

Pasifik Okyanusu'ndan 8.1 büyüklüğünde deprem

ada ülkesi Fiji'de 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Pasifik Okyanusu'ndan bulunan ada ülkesi Fiji'de 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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