Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeler borç batağında /26 Şubat 2018 09:18

AKP'li belediyeler borç batağında

İller Bankası, borcu olan belediyelerin listesini açıkladı. Listenin ilk beşinde AKP'li belediyeler yer aldı. En çok kredi borcu 1 milyar 73 milyon lira ile AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bursa'nın ardından AKP'li Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 821 milyon lira ile en çok borcu olan belediyeler arasında geliyor. Iğdır Belediyesi 15 milyon ile en az borcu olan belediye.

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İller Bankası, borcu olan belediyelerin listesini açıkladı. Listenin ilk beşinde AKP'li belediyeler yer aldı. Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Bursa'nın ardından AKP'li Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 821 milyon lira ile en çok borcu olan belediyeler arasında geliyor. AKP'li Zeki Toçoğlu'nun başkanı olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 805 milyon, Tahir Akyürek'in başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 699 milyon, Menderes Türel'in başkanı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 614 milyon lira kredi borcu olduğu belirlendi. AKP'li 5 belediyenin İLBANK'a toplam kredi borcu 4 milyar 12 milyon lira olarak kayda girdi.

 EN AZ BORÇLU BELEDİYELER

 İller Bankası verilerine göre, kredi borçları en düşük 5 il arasında, Uşak (26 milyon lira), Muş (21 milyon lira), Tunceli (16 milyon lira), Artvin (15 milyon lira) ile Iğdır Belediyesi (15 milyon lira) yer aldı.

 Türkiye'de 81 il belediyesinin kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek için İller Bankası'ndan 2016 yılı içerisinde 15 milyar 42 milyon lira kredi kullandığı anlaşıldı.
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