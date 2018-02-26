Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de patlama: En az 4 ölü /26 Şubat 2018 09:22

İngiltere'de patlama: En az 4 ölü

İngiltere'nin Leicester kentindeki bir binada meydana gelen patlama ve çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

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İngiliz polisi, Leicester kentindeki üç katlı bir binada Pazar gecesi meydana gelen patlama ve çıkan yangında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Leicestershire Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Şu anda dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, biri ağır olmak üzere dört kişi ise hastanede tedavi altında" ifadelerine yer verildi.

Emniyet yetkilileri patlamanın terör bağlantısı olduğu yönünde ise şu an için herhangi bir kanıt bulunmadığını, ancak patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. İtfaiye görevlileri gece boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele verdi.

Polis şu an için olayda "terör" bağlantısı görülmediğini açıkladı.


Yakınlarda yaşayan Alpana Marwaha da "Bir patlama sesi duyduk ve ev sallandı. Alevleri görebiliyorduk. Orada birkaç dükkan var ve evler var" dedi.

Leicester Emniyeti Twitter'dan paylaştığı açıklamada olayın nedenlerinin itfaiye ekipleri ile birlikte araştırılacağını ve ilk belirlemelere göre terör bağlantısı bulunmadığını belirtti, spekülasyon yapılmaması istendi.
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