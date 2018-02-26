İngiltere'de patlama: En az 4 ölü

İngiliz polisi, Leicester kentindeki üç katlı bir binada Pazar gecesi meydana gelen patlama ve çıkan yangında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.





Leicestershire Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Şu anda dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, biri ağır olmak üzere dört kişi ise hastanede tedavi altında" ifadelerine yer verildi.





Emniyet yetkilileri patlamanın terör bağlantısı olduğu yönünde ise şu an için herhangi bir kanıt bulunmadığını, ancak patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. İtfaiye görevlileri gece boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele verdi.