Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye seçimler için promosyon olarak plastik poşet dağıtacak /01 Şubat 2019 12:52

AKP'li belediye seçimler için promosyon olarak plastik poşet dağıtacak

Yerel seçimlere aylar kala belediyeler vatandaşa promosyon ürünleri dağıtmak içi harekete geçti.

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 İstanbul'un AKP'li Güngören Belediyesi'nin, 2019 yılında dağıtmak üzere 1 milyon 679 bin liraya promosyon malzemesi yaptırdığı belirtildi. Vatandaşlara dağıtılan promosyonlar arasında 8 bin 500 kilo plastik poşetin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı. 

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, çevre kanununda yapılan değişiklikle plastik poşetler, doğaya zarar verdiği gerekçesiyle 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Borçlarını ödeyemediği için 6  cami arsasını Hazine'ye devreden Güngören Belediyesi, yerel seçimler için 1 milyon 679 bin liraya tanıtım malzemesi aldı.

Atlet tipi poşet
Üzerinde belediyenin logosu olan ürünler arasında 35 bin bayrak, 20 bin karton çanta, 10 bin karton bardak, 15 bin ilçe haritası, 15 bin 400 kitap, flash bellek, takvim, plaket, kupa, not defteri, porselen fincan takımı, ahşap masa seti, balon, şemsiye ve plastik poşet bulunuyor. Hükümet doğayı korumak için plastik poşet kullanımını azaltma yoluna gidip , marketlerde de plastik poşeti 25 kuruş olarak ücretlendirilirken belediye ise vatandaşa dağıtmak için 8 bin 500 kilo plastik poşet alacak. Plastik poşetlerin 2 bin 100 kilosu el geçmeli, 6 bin 400 kilosu da atlet tipi olacak. 
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