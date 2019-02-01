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AB'den Birleşik Krallık için vize kararı
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AB'den Birleşik Krallık için vize kararı
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01 Şubat 2019 13:37
AB'den Birleşik Krallık için vize kararı
AB'den Birleşik Krallık için anlaşmasız Brexit durumunda vize kararını verdi
SHABER3.COM
Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık vatandaşlarının serbest dolaşım hakkını sürdürebilmesi yönünde karar aldı.
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