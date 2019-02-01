Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Birleşik Krallık için vize kararı /01 Şubat 2019 13:37

AB'den Birleşik Krallık için vize kararı

AB'den Birleşik Krallık için anlaşmasız Brexit durumunda vize kararını verdi

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık vatandaşlarının serbest dolaşım hakkını sürdürebilmesi yönünde karar aldı.
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